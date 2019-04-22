إيران – وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إيران في أول زيارة رسمية له إلى هذه الدولة، حيث من المتوقع أن يبحث مسألة مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين.

وهبطت طائرة خان في مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، حيث أجرى رئيس الوزراء الباكستاني مباحثات مع محافظ خراسان رضاوي، ثم زار مرقد الإمام الرضا.

ومن المقرر أن يتوجه خان إلى طهران لعقد اجتماعات اليوم الاثنين مع الرئيس حسن روحاني ومسؤولين آخرين.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” شبه الرسمية، ستتناول المفاوضات التي سيجريها خان في العاصمة الإيرانية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود، “في ظل حسن الجوار والعلاقات التاريخية والدينية الوطيدة بينهما”.

وجاءت زيارة خان إلى إيران غداة تصريح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من عناصر الأمن الباكستاني في بلوشستان الخميس الماضي كانوا من الانفصاليين البلوش ولديهم معسكرات تدريب وقواعد لوجستية في الأراضي الإيرانية.

وسبق أن أعلنت طهران بدورها أن التفجير الانتحاري الدموي الذي أودى في فبراير الماضي بأرواح 27 عنصرا في الحرس الثوري بمحافظة سيستان-بلوشستان الحدودية ارتكبه انتحاري باكستاني، وهو منتم إلى جماعة “جيش العدل” التي لديها قواعد داخل باكستان.

المصدر: إرنا