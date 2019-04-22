أوكرانيا – يتقدم الفنان الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، على منافسه، الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا للنتائج الرسمية الأولية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ73.23% من الأصوات مقابل 24.42%، في انتخابات رئاسة البلاد.

وجاء إعلان اللجنة، مساء اليوم الأحد، بعد فرز 25% من أصوات الناخبين الذين شاركوا، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

كما ذكرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات شكلت، في الساعة الـ20:00 مساء اليوم، 62.07% من مجموع عدد الناخبين المسجلين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي يتمتع به زيلينسكي هو الأكبر لمرشح في انتخابات الرئاسة في تاريخ الدولة الأوكرانية المستقلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا، أن انتخابات رئاسة البلاد تجري بصورة عادية وتتسم بالروح الديمقراطية والشفافية، دون انتهاكات كبيرة.

وفي تصريح صحفي، أشارت عضو اللجنة، ناتاليا بيرناتسكايا، إلى أن موظفي اللجنة لم يرصدوا حتى الآن أي انتهاكات جسيمة من شأنها أن تؤثر على نتائج إعراب الناخبين عن إرادتهم.

وافتتحت، صباح اليوم، مراكز الاقتراع في أوكرانيا، أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت موسكو سابقا أن رفض السلطات الأوكرانية قبول حضور مراقبين من روسيا عملية الاقتراع يثير الشك في شرعية العملية الانتخابية وإمكانية اعتراف روسيا بنتائج التصويت.

يذكر أن ما بين 7 و10 ملايين مواطن أوكراني لن يستطيعوا المشاركة في التصويت بسبب إغلاق مكاتب انتخابية على أراضي روسيا واستحالة إجراء الانتخابات على أراض غير خاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونباس.

المصدر: وكالات