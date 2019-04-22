سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر مواطنيها بعدم الاقتراب من جبل أغونغ

سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر مواطنيها بعدم الاقتراب من جبل أغونغ

إنونيسيا – حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا مواطنيها السياح من الاقتراب من بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار يوم الأحد مع ارتفاع عمود من الرماد بشكل ملحوظ.

وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعية إلى التواصل معها عبر أرقام وفرتها للغرض في حالات الطوارئ.

هذا وثار بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل أغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي.

وقالت إن عمود الخان الكثيف الكثيف تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانغاسيم وبانغلي وكلونغلونغ.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

وبينت أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط 4 كيلومترات من البركان.

المصدر: واس