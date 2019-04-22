سيناتور أمريكي لا يستبعد نقل واشنطن أسلحتها من قاعدة إنجرليك إلى اليونان

سيناتور أمريكي لا يستبعد نقل واشنطن أسلحتها من قاعدة إنجرليك إلى اليونان

الولايات المتحدة – لم يستثن السيناتور الديمقراطي بوب ميندينس نقل أسلحة بلاده ومعداتها من قاعدة إنجرليك التركية إلى اليونان في ضل تطور جديد لتوتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة .

وقال ميندينس في حوار مع صحيفة “كاتيمريني” اليونانية: “لا نتوقع أن تسير تركيا في الطريق غير الصحيح، لكن إذا حدث ذلك، سنفعل كل ما بوسعنا لحماية أمننا القومي وأمن حلفائنا”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بذلك وفقا للبند الخامس من قانون الناتو، وسنطبق التزاماتنا، سنفعل كل ما يلزم، بما في ذلك نقل أماكن قواعدنا وقواتنا، إلى الأماكن الضرورية وبحسب ما ستقترحه علينا البلدان الصديقة”، معربا عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، قائلا: “يتعين على تركيا أن تحدد سياستها وفي نهاية الأمر مصالحها”.

هذا وقد صرح سياسيون يونانيون في وقت سابق بأن الولايات المتحدة يمكنها استخدام منشآت يونانية للاحتفاظ بأسلحتها النووية، التي توجد الآن في قاعدة أنجرليك، وهو ما نفته الحكومة اليونانية في وقت لاحق.

ويقوم ميندينس بزيارة إلى أثينا اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأمريكية – التركية تشهد تأزما في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس- 400”.

واعتبر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها إلى الحصول على منظومات “إس 400” الروسية.

وعلقت الولايات المتحدة توريدات المعدات الخاصة بمقاتلاتها “F-35” إلى تركيا بسبب إصرار أنقرة على إتمام صفقة شراء “إس 400” مع روسيا.

المصدر: نوفوستي