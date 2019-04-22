ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن الخطوة التي أقدم عليها البيت الأبيض بإعلانه عن المكالمة التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تعطي رسائل ربما أقوى و أكبر و أعمق من المكالمه نفسها.

فحيمة أوضح في تصريحات خاصة لموقع قناة “العربية” أمس الأحد أن الرئيس ترامب ومن خلال اطلاعه على المشهدين السياسي والعسكري في ليبيا يبدو أنّه عرف جيّدا أنه لا يمكن بحال من الأحوال استصدار قرار أممي ضد عملية الجيش الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ترامب رأى ميزان القوّة في مصلحة الجيش لذلك أراد أن تكون له يد في استقرار ليبيا وأن لا يترك المجال لروسيا وفرنسا وحدهما.