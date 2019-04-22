إيطاليا – يواجه الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، مصيرًا مجهولًا داخل صفوف السيدة العجوز، بعدما عانى من قلة المشاركة برفقة البيانكونيري منذ بداية الموسم الجاري.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نادي يوفنتوس يحاول مساعدة الجوهرة الأرجنتينية للتأقلم مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل وجود ماسيميليانو أليجري، مدربًا لليوفي.

يشار إلى أن شرخ كبير حدث في علاقة أليجري بلاعبه ديبالا، بعد قرار المدرب بإبقاء باولو على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، وهي قرارات لم تُعجب جوهرة يوفنتوس.

وأضاف الموقع، أن المدير الفني سيكون له الكلمة الأخيرة في موقف ديبالا، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك فالنادي لن يرفض إذا وصل عرض جيد لرحيل باولو.

المصدر : كووورة