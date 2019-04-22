انجلترا – ساند الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لاعبه المصري محمد صلاح، بعدما انتقد مدرب كارديف سيتي طريقة حصول الفرعون على ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام الريدز، أمس الأحد.

ودافع كلوب خلال لقاء صحفي عن صلاح وعن اتهامه بالتحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء، قائلا: “لا شك أنها ركلة جزاء، لقد أمسك به المدافع خمس أو ست مرات داخل منطقة الجزاء”.

وعقب المباراة وصف نيل وارنوك مدرب كارديف، صلاح بـ”الغطاس”، مشيرا إلى أنه تعمد السقوط والتحايل على الحكم، وأن ركلة الجزاء غير صحيحة بنسبة 99.9%.

وارتقى ليفربول بفوزه أمس إلى صدارة الدوري مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه الأربعاء المقبل جاره وغريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31.

أما كارديف سيتي، فقد تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ18، وبات مهددا بشكل كبير بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

المصدر: وكالات