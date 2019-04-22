انجلترا – تواصلت انتصارات ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك بعدما أسقط مضيفه كارديف سيتي في عقر داره بهدفين دون رد، أمس الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الريدز، في اعتلاء الصدارة من جديد بالوصول إلى النقطة 88، ليتقدم على مانشستر سيتي، الوصيف، بفارق نقطتين، مع خوض الأخير مباراة أقل.

وألقت شبكة “أوبتا” للإحصائيات الضوء على نجاح ليفربول في تحقيق الانتصار التاسع على التوالي في كافة البطولات هذا الموسم.

وأفادت الشبكة بأن كلوب قاد الريدز لـ9 انتصارات متتالية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عهد سلفه بريندان رودجرز في عام 2014.

وسجل رجال المدرب الألماني 24 هدفًا في آخر 9 مباريات، حيث جاءت 9 منها في آخر ربع ساعة من الأوقات الأصلية للمباريات.

كما تلقت شباك الحارس أليسون بيكر 7 أهداف، فيما خرج الدولي البرازيلي بشباك نظيفة في 3 مناسبات فقط.

المصدر : كووورة