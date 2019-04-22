مصر – شهدت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا فعاليات حفل تتويج “ملكة جمال العرب-2109″، بحضور عدد كبير من الشخصيات الإعلامية ونجوم الفن.

وحصلت على لقب الملكة في المسابقة، الجزائرية سمارة يحيى، التي لفتت انتباه الجميع بإطلالتها وحضورها المميزين.

وبعد إعلان النتائج، توجهت الفائزة بكلمة للجمهور أعربت فيها عن فرحتها بالحصول على اللقب، وأكدت أنها فخورة بتمثيل بلدها ورفع علمها في مصر، وأنها تطمح من خلال هذا الفوز لدعم المشاريع الإنمائية الصغيرة، ودعم أصحاب المهن والحرفيين.

وحصلت على لقب الوصيفة الأولى في المسابقة، الفلسطينية، لورين امسيح، أما لقب الوصيفة الثانية ففازت به اللبنانية، مريم كمون، بينما ذهب لقب الوصيفة الثالثة للمغربية، نبيلة عقيلي.

المصدر: وكالات