فرنسا – أكد المهاجم الفرنسي كليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه باق مع ناديه ولا يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد، كما أشيع خلال الفترة الأخيرة.

وكشف النجم الفرنسي أنه ينوي الاستمرار مع سان جيرمان حتى موعد تاريخ نهاية عقده في عام 2022، وقال في تصريحات لشبكة “كنال بلس” التلفزيونية الفرنسية: أنا جزء من مشروع باريس سان جيرمان، أنا سعيد من أجل عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، وأشاهد المباريات كأحد المعجبين.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية في الآونة الأخيرة أن مبابي سيكون أحد صفقات الصيف المقبل التي سيبرمها ريال مدريد لتدعيم صفوفه، وذلك لأن اللاعب الفرنسي الشاب يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، الذي يعتبره أحد أبرز النجوم على الساحة الكروية العالمية.

ويسعى ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، حيث يقود زيدان منذ عودته لقيادة الفريق حملة تغيير كبيرة لشكل الفريق وإعداده من جديد لاستعادة روح المنافسة على جميع الألقاب بعد أن خرج هذا الموسم خاوي الوفاض.

وبرز اسم مبابي بين الأسماء التي رشحها زيدان لارتداء قميص ريال مدريد خلال الموسم المقبل، بجانب البلجيكي إيدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يعد أقرب المرشحين للانضمام لصفوف النادي الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : RT