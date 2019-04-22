ليبيا – أعلن منتسبوا مديرية أمن بني وليد والبالغ عددهم 700 فرد اليوم الاثنين تبعيتهم لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ، مرجعين هذه الخطوة إلى ايمانهم بواجبهم الوطني واقتاعهم بما تقوم به القوات المسلحة من تضحيات تجاه الوطن والمواطن ضد العصابات الاجرامية والارهابية الممولة من قبل الدول الراعية للارهاب.

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منتسبوا مديرية أمن بني وليد أكدوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه على انصياعهم التام والجاهزية التامة لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف.

وأكد البيان لكل مكونات الشعب الليبي بأن موقفهم هذا جاء من أجل بسط الامن في كافة ربوع الوطن من العصابات الارهابية المؤدلجة ، مضيفاً بأن منتسبي مديرية أمن بني وليد مستعدون للدفاع عن كل شبر من تراب الوطن .

يشار إلى أن هذا البيان يأتي بعد إعلان كتيبة حماية مطار بني وليد والكتيبة 52 مشاة وكتيبة مجموعة عمليات الردع إنصياعهم التام للقوات المسلحة الليبية في المعركة ضد الارهابيين وفلول الاخوان ومليشياتهم بحسب بيان مصور تلقت المرصد نسخة منه .