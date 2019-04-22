مقدونيا – يتوجه مرشحا اليمين واليسار في مقدونيا الشمالية لدورة ثانية للانتخابات الرئاسية تجري في 5 مايو، بعد الفشل بحسم المعركة من الدورة الأولى التي جرت أمس الأحد وشهدت نسبة إقبال متدنية.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الأولى 41% من الناخبين البالغ عددهم 1.8 مليون ناخب، وهي أدنى نسبة على الإطلاق منذ نالت هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة استقلالها في 1991، بحسب لجنة الانتخابات.

وكادت الدورة الأولى برمتها أن تصبح لاغية لو لم يتأمن النصاب القانوني بوصول نسبة المشاركة إلى الحد الأدنى للنصاب 40%.

وقالت اللجنة إنه بعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل ستيفو بنداروفسكي (56 عاما) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم على 42,63% من الأصوات، متقدما بأقل من ربع نقطة مئوية على مرشحة المعارضة اليمينية غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا (62 عاما) التي حصلت على 42,39% من الأصوات.

وبذلك سيتواجه المرشحان في الدورة الثانية المقررة بعد أسبوعين، لكن التحدي الأكبر سيظل مدى قدرتهما على إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ذلك أنه إذا لم تبلغ نسبة المشاركة 40% ستعتبر الدورة لاغية وسيتعين إعادتها مجددا.

ولم تثر الانتخابات حماس المواطنين المتعبين من الركود الاقتصادي والفساد والمحسوبية والمحاباة ومن نسبة بطالة تفوق 20 بالمئة وجمود متوسط الأجر الشهري عند 400 يورو وارتفاع معدلات الهجرة، ولا سيّما بين الشباب.

المصدر: أ ف ب