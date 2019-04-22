انجلترا – شرح جيمس ميلنر، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، سبب احتفاله المضحك بعد الهدف الذي سجله في مرمى كارديف سيتي أمس الأحد ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جيمس ميلنر، الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، حصل عليها الدولي المصري محمد صلاح، بعد عرقلة من مدافع أصحاب الأرض.

واحتفل ميلنر بهدفه بطريقة مضحكة، حيث حاول التشبه برجل عجوز، من خلال الإمساك بظهره، والإشارة إلى استخدام عصا المشي.

وفسر ميلنر البالغ 33 عاما في لقاء صحفي، طريقة احتفاله بأنها جاءت ردا على الذين يتحدثون عن تقدمه بالعمر.

وارتقى ليفربول بفوزه أمس بهدفين نظيفين إلى صدارة الدوري مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه الأربعاء المقبل جاره وغريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31.

المصدر: وكالات