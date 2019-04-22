10 وظائف غير متوقعة للأجهزة الذكية لم تسمع بها من قبل

10 وظائف غير متوقعة للأجهزة الذكية لم تسمع بها من قبل

الولايات المتحدة – نحن نستعمل هواتفنا المحمولة بمعدل يفوق 4 ساعات يومياً، تبعاً لإحصائية جديدة. وبما أننا كائنات روتينية، فنحن نستعمل هواتفنا المحمولة بنفس الطريقة، وليس لدينا أدنى اهتمام في استكشاف أكثر الوظائف فائدة وأهمية رغم وجودها في هذه الأجهزة الذكية.

وفي الأثناء، فإن مطوري الأجهزة الذكية والتطبيقات المختلفة، قد ترجموا الكثير من الأفكار المدهشة المستمدة من الخيال العلمي إلى الحقيقة.

أعددنا لكم قائمة ببعض الوظائف المُخبئة داخل جهازك الذكي، والتي ستكون مفيدة جداً في العديد من المواقف اليومية.

1. تزويد زجاج سيارتك الأمامي بخريطة واقعية:

إذا كنت تقود سياراتك في الظلام، أو في ظروف سيئة كالمطر أو الضباب، باختصار في مكان مجهول، جمل تطبيق Hudwayعلى هاتفك المحمول، وحدد وجهتك، والمكان الذي تتواجد فيه أنت، سيعرض هاتفك خريطة الطريق بمساعدة نظام تحديد المواقع GPS على زجاج سيارتك الأمامي، دون الحاجة لأي معدات إضافية.

2. يستطيع هاتفك المحمول قراءة الرموز المشفرة:

أيضاً بإمكانه قراءة رموز QR. حيث أن جميع المولات الضخمة لها رموز مُتاحة للزبائن، تُساعدهم في معالجة المعلومات المستلمة. وهنا نُبين سببين لكون هذه الميزة في غاية الروعة:

• يمكنك مسح أي رمز موجود على أي منتج، شرط أن يكون مرتبطاً بنظام -USPS-، أو –UPS-، أو -FedEx-. من ثم تنتقل المعلومات المخزنة في هذه الرموز تلقائياً إلى جهازك.

• يُمكنك أن تحصل على معلومات أكثر عن أي منتج تريده من خلال تطبيقات كـ -RedLaser-، وأن تحرص على أن تجد السعر الذي يُناسبك في محلات أخرى.

3. يمكن أن يعمل هاتفك مع تلسكوب:

هذه ميزة بسيطة ومفيدة، غير أن الكثير منا لا يدركونها. ضع عدسة هاتفك مباشرة على التلسكوب، وبذلك ستكون قادراً على التقاط الصورة الكاملة للجانب المقابل.

يُمكن استعمال هذه الميزة أيضاً مع المجاهر.

4. تستطيع من خلال الكاميرا أن تقيس معدل نبضات القلب تحت الجلد:

يدّعي مطوّروا برنامج –Instant Heart Beat- (الذي يعمل على أنظمة –Android-، -iOS-، Windows-) أنهم قادرون على قياس معدل نبضات قلبك من خلال كاميرا هاتفك الذكي.

ضع إصبعك بمواجهة الكاميرا، وسيقوم التطبيق بمعالجة تغيرات لون الجلد الناتجة عن النبض. وبعد وقت قصير، سيكون قادراً على قياس معدل نبضات قلبك.

تطبيق –Cardiio- الذي يعمل على نظام –iOS-حصراً، يستطيع أن يقيس معدل نبضات قلبك من خلال ملاحظة التغيرات في لون وجهك.

5. بإمكانك جعل الصور الفلمية رقمية:

هذه ليست الطريقة المُثلى لتحويل أفلام الصور إلى صور رقمية، لكن إذا أردت فعل ذلك، فإن المؤثر -Negative-سيفي بالغرض. يمكنك أيضاً تجريب بعض التطبيقات مثل HLMUT Film Scanner–.

6. تستطيع كاميرا هاتفك الذكي التعرف على النصوص، الأجسام، وحتى المطاعم:

تطبيقات كـ Amazon’s Flow، يمكن أن تتعرف الأجسام، المطاعم، وحتى النصوص. بينما تستطيع ميزة Google Lens—التي هي جزء من المساعدات التي يوفرها –Google-، يمكن أن تتعرف أي مطعم من خلال صورة له، وتقدم معلومات عن تقييمه وعن آراء زواره.

تطبيق –What The Font- باستطاعته أن يتعرف الخط الذي تنظر إليه من خلال صورة له فقط.

7. يمكن أن تلتقط الأجهزة الذكية صوراً أثناء تصوير فيديوهات:

لربما أخطأت في إحدى المرات حين أردت أن تلتقط صورة، وبدلاً من أن تفعل ذلك، دخلت إلى مشغل الفيديو. لحسن الحظ فإن هواتف الآيفون تسمح بهذين الخاصيتين في الوقت ذاته. كل ما عليك فعله هو أن توقف تسجيل الفيديو من خلال زر الإيقاف الذي يظهر إلى جانب زر التسجيل. الصورة التي ستحصل عليها من حساسات كاميرا الفيديو لن تكون بجودة الصورة الاعتيادية.

8. بإمكانك استعمال هاتفك كمسطرة:

تطبيقات مثل –Ruler App- مثالية لقياس حجم أي جسم أو صورة، أو قياس جسم صغير من خلال المسطرة الاعتيادية الموجودة على الشاشة.

إن هذه الميزة في غاية الأهمية للمعماريين أو البنّائين، حين يتعلق الأمر بقياس غرفة أو قطعة أثاث.

9. هاتفك الذكي يمكن استعماله ككاميرا حرارية للخيال العلمي:

صنعت –Seek Thermal- تكنولوجيا ابتُكرت في الأساس للأغراض العسكرية والاختصاصات الأخرى، وجعلتها متاحة للجميع.

هذه الكاميرا الدقيقة التي يمكن أن توصل بهاتفك، تُعطي صورة حرارية لكل شيء حولك، وتعطيك صورة فورية عن البيئة المحيطة بك.

10. تستطيع تحويل جهازك الذكي إلى مجهر:

تستطيع ببساطة أن تستخدم هاتفك كمجهر محمول صغير، من خلال وصله إلى عدسة صغيرة. والتي يمكن إيجادها على أي موجّه ليزر. هذه الميزة ستسمح لك بأن تستكشف العالم المجهري، وتلتقط صوراً في غاية الروعة.

مدد عمر جهازك الذكي:

لسوء الحظ فإن منافذ الشحن في جهازك الذكي، تلتقط الغبار والأجزاء الصغيرة الأخرى، مما يقلل عمر هذه الأجهزة.

لكن الخبر السار أن بإمكانك أخذ سرانج مملوء بالهواء، ووضع الإبرة داخل منفذ الشحن، وحقنه بالهواء. إن هذا الإجراء سوف يخرج الغبار غير الضروري من المنفذ، ويساعد في إطالة عمر هاتفك الذكي.

أي من هذه الوظائف تجدها أكثر فائدة؟ ولماذا؟ يمكنك أن تخبرنا بذلك في التعليقات …