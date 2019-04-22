انجلترا – لا أحد منا يستطيع العيش دون ممارسة العمل الذي يحبه ويشعره بقيمته واستقلاليته المادية، غير أن العمل لوقت طويل قد يشكل ضغطاً كبيراً على المرء ويؤدي إلى إصابته بالإجهاد الذي يؤثر على صحته على المدى البعيد.

وللتعامل مع الإجهاد الناجم عن العمل أوردت صحيفة ميرور البريطانية، مجموعة من المشاكل التي يواجهها المرء بسبب العمل وطرق التعامل معها، على النحو التالي:

１- العجز عن التعامل مع حجم العمل

إن أفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هي ممارسة التمارين الرياضية التي تخلصك من الإجهاد وتساهم في زيادة نشاطك وتحسين إنتاجيتك.

２- آلام الظهر والرقبة

لمعالجة آلام الظهر والرقبة، لا بد من تصحيح وضعية الجلوس، حيث ينصح بالجلوس بشكل مستقيم وتخفيف التوتر، والقيام بنزهات دورية مشياً على الأقدام، إضافة إلى التنفس بشكل صحيح.

３- الإجهاد الناجم عن التعامل مع البريد الإلكتروني

في الكثير من الأحيان يمتلئ بريدك الإلكتروني بعدد كبير من الرسائل التي يجب الرد عليها، لذا حاول أن تختار الرسائل الأهم وقم بالرد عليها على دفعات مع أخذ استراحات قصيرة.

４- عدم الحصول على تقدير رب العمل

في بعض الأحيان يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة تتمثل في عدم تقدير رب العمل لجهودهم المبذولة في العمل، فإذا كنت من بين هؤلاء، حاول أن تفكر بإيجابية وتتقرب من رب العمل، إضافة إلى تقديم المبادرات التي تصب في مصلحة العمل، وإظهار مدى حرصك على أداء عملك على أكمل وجه.

５- زيادة الوزن

في الكثير من الأحيان يتسبب الجلوس لفترات طويلة في مكان العمل بزيادة وزن الموظف ما يعرضه لمشاكل صحية عديدة، ومن هنا تكمن الحاجة لأن يأخذ الموظف استراحات قصيرة والقيام بنشاط حركي كإجراء الاتصالات الهاتفية في حالة المشي، وتخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية في الجيم في أوقات الفراغ.

وكالات