موسكو – انطلقت اليوم الثلاثاء في موسكو أعمال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي الهادف لمناقشة الرقابة على السلاح والوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية التي تنظم هذا المؤتمر: “ستتمحور الجلسات المنفصلة (للمؤتمر) حول تبادل الآراء في مسائل الأخطار والتهديدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك تحديث نظام الرقابة على السلاح. كما ستتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة مسألة الاستقرار الشامل للوضع في سوريا”.

وأفاد نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، بأن مؤتمر موسكو سيشارك فيه كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير مصلحة الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وأضاف أن المؤتمر يعقد بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو رفضت المشاركة في أعماله.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق إنه من المخطط أيضا بحث “قضيا الدفاع المضاد للصواريخ، وحفظ السلام والمواقف الجديدة من التعاون العسكري الدولي”.

وأعلن شويغو أن مؤتمر موسكو يشارك فيه العام الجاري وزراء خارجية 35 دولة.

هذا ومن المتوقع أن تجري على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين وزير الدفاع الروسي ونظرائه الأجانب، وذلك لمناقشة مسائل تطوير التعاون العسكري والتقني.

وسيستمر المؤتمر حتى الـ25 من الشهر الجاري.

المصدر: انترفاكس