المنامة – رحبت البحرين بقرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على صادرات النفط الإيراني، التي كانت قد منحتها لثماني دول لمواصلة شراء الخام الإيراني حتى الثاني من مايو.

ونقلت وكالة أنباء “بنا” الثلاثاء عن بيان صدر عن الخارجية البحرينية أن “المنامة ترحب بقرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني”.

واعتبر البيان القرار بأنه “خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة”.

وقبل البحرين أعربت السعودية عن موقفها الداعم للقرار الأمريكي تشديد العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، والتي تشكل عائداته مصدر دخل رئيسي لطهران.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، الاثنين، أن واشنطن لن تمدد لما بعد مايو الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، لشراء النفط الإيراني، مشددا على الولايات المتحدة تعتزم إيصال صادرات إيران من الخام إلى الصفر.

المصدر: “بنا”