ليبيا – أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبىي فى كافة الأراضى الليبية.

راضي قال في تصريحات صحيفة نقلتها صحيفة “اليوم السابع” اليوم الأربعاء أن مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبى العظيم.

يشار إلى أن مناطق جنوب طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الوفاق المدعومة من عدد من المطلوبين محلياُ ودولياً والوات المسلحة الليبية بعد إعلان الاخيرة التقدم إلى طرابلس وتحريرها من قبضة من تصفهم بـ”المليشيات” .