الولايات المتحدة – تقول دراسة أجريت في جامعة بيتسبيرغ مؤخراً بأن استنشاق الروائح العطرة مثل روائح النعناع أو الشوكولاة أو التفاح، يساعد بشكل فعال على الإقلاع عن التدخين.

وبحسب الدراسة التي شملت 232 مدخناً تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاماً، وجد الباحثون أن الرغبة الشديدة في تدخين السجائر لدى المدخنين قد انخفضت بعد أن شموا رائحة عطرية، مثل الشوكولاته، أوالتفاح، أوالنعناع، أوالليمون أو الفانيليا.

ويقول مؤلف الدراسة مايكل ساييت في بيان صحفي صادر عن الجمعية الأمريكية للأمراض النفسية: “إن استخدام الروائح العطرية للإقلاع عن التدخين من شأنه أن يوفر طريقة مميزة وجديدة للحد من الرغبة الشديدة، ونتائجنا في هذا الصدد واعدة ”

ووفقاً للدراسة فإن العطور اللطيفة قد تعمل عن طريق صرف انتباه المدخنين عن شغفهم بالنيكوتين إلى ذكريات مرتبطة بها، على سبيل المثال، ذكّر النعناع بعض المدخنين بعطلة عيد الميلاد التي قضوها في منزل الجد في طفولتهم.

وأكد سايت على أن هنالك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النظرية، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

مرتبط