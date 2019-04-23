تركيا – أحرزت الروسية ألينا كاشلينسكايا الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للشطرنج، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية في الفترة بين 10 و23 أبريل الجاري.

وبعد 11 جولة من المنافسات جاءت كاشلينسكايا في المركز الأول محرزة ذهب البطولة، وحلت الفرنسية ماري سيبيغ في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الألمانية أليزابيت بايتز صاحبة المركز الثالث.

كما حلت الروسية أناستاسيا بودناروك في المركز الـ13، وتأهلت الروسيتان، كاشلينسكايا وبودناروك، مباشرة إلى بطولة العالم للشطرنج، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ14 الأوائل في البطولة الأوروبية، إلى بطولة العالم للعبة.

المصدر: rsport.ria.ru