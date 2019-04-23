السيسي ينجح في مد فترة تسليم السلطة في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر

السيسي ينجح في مد فترة تسليم السلطة في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر

مصر – أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في مد فترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان إلى 3 أشهر.

وأضاف راضي في تصريحاته لمحرري الرئاسة عقب انتهاء اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان أن الأحداث بدأت منذ العام الماضي، مشددا على أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قام بزيارة مهمة للسودان ووجد آلاف المواطنين في الشوارع ومنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وشدد على أن الرئيس السيسي قام بدور كبير، ونجح في مد الفترة من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يوما غير كافية ومن ثم تم التوافق علي مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما، مشددا على أن الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره.

المصدر: RT