لبنان – بعد نجاح أغنية “الهيبة_الحصاد” التي قدمها النجم ناصيف زيتون، إحتفلت النجمة سيرين عبد النور بيوم الفصح المجيد مع عائلتها بأجواء مميزة ومليئة بالصدق والعفوية والحب.

وشاركت سيرين متابعيها التحضيرات التي قامت بها في منزلها، حيث جهزت طاولة طعام مميزة بأشهى الاصناف، وخلال التصوير أحرجت زوجها فريد رحمة بطريقة عفوية حين سألته “مين ملكة الشواء”، في اشارة الى نفسها، الا انه لم ينتبه لها في البداية ثم ابتسم لها واكد انها الاشطر قائلاً: “أكيد سوسو”.

كذلك التقطت العديد من المقاطع خلال وقوف زوجها معها لشوي اللحم ومن ثم الطاولة المميزة التي حضرتها لعائلتها وكان من بين الحاضريم شقيقتها سابين نحاس وابنتها، وكانت الاجواء عائلية مميزة جداً.

وكانت سيرين نشرت قبل ايام مقاطع فيديو لتحضيرها بمساعدة احدى الاشخاص وابنتها تاليا معمول العيد، وكانت في غاية العفوية والسعادة بقيام الطفلة بتحضير الحلويات بطريقة جيدة.

من جهة ثانية، بدأت سيرين والنجم تيم حسن الترويج لعملهما الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم بعد ايام وذلك من خلال عرض كليب خاص لمشاهد من المسلسل على أغنية “أزمة ثقة” لزيتون، وحقق نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضه.