انجلترا – أفاد قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا مصطحبا عقيلته ميلانيا مطلع يونيو المقبل.

وأضاف القصر أن ترامب قبل دعوة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، لزيارة بريطانيا، مشيرا إلى أن ترامب وزوجته ميلانيا سيقومان بزيارة رسمية إليها في الفترة ما بين 3 و5 من يونيو المقبل.

وتابع أنه سيقدم تفاصيل أخرى حول الزيارة المقبلة لدى وصول الضيوف.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب أثناء زيارته برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وجاء في بيان صدر عن ماي: “تعد الزيارة الرسمية (للرئيس ترامب إلى بريطانيا) فرصة لتعزيز علاقاتنا الوثيقة في مختلف المجالات وبينها التجارة والاستثمارات والأمن والدفاع بالإضافة إلى مناقشة ما يمكن أن نقوم به لتطوير هذه الاتصالات في السنوات القادمة”.

هذا وسيزور ترامب أيضا في بداية يونيو المقبل فرنسا للمشاركة في الفعاليات المكرسة للذكرى الـ75 لإنزال النورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: رويترز