ليبيا- أكدت تقارير إعلامية متطابقة واردة من العاصمة طرابلس تعرض وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ” أوحيدة عبدالله أوحيدة نجم السليماني ” مساء الإثنين لعملية خطف من مقر إقامته بالعاصمة طرابلس .

وحاولت صحيفة المرصد الإتصال بالوكيل أوحيدة منذ الساعة 9 مساءً بعد إنتشار الخبر وحتى بعد منتصف الليل وكانت المكالمة دون رد قبل أن يتم إقفال الهاتف تماماً .

وفي سياق متصل حاولت صحيفة المرصد الإتصال أيضاً من خلال المراسلة بالناطق بإسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك للحصول منه على نفي أو تأكيد ولم تتحصل منه على رد على الإتصال .

وعبر صفحاتهم على فيسبوك أكد عدد من أقارب أوحيدة عبدالله في سبها إنقطاع الإتصال به في طرابلس منذ مساء الإثنين وكتب أحدهم بعد أن عرّف نفسه على أنه إبن عمومته بأن المعني تعرض لعملية خطف بالفعل على يد شخص يلقب بـ ” الصندوق ” وهو من قيادات كتيبة ” النواصي ” التابعة لداخلية الوفاق .

ومن جهته أكد الدبلوماسي حسن الصغير الحسناوي حدوث حالات إعتقال على الهوية تُمارس في طرابلس ضد مواطنين مدنيين من الجنوب منهم مقيمين أو زائرين بالاضافة للتفتيش المكثف لسياراتهم وهواتفهم الشخصية .

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إختطاف وكيل جهاز المخابرات العامة عميد عبدالمجيد الضبع من داخل مقر تابع للجهاز بمنطقة عين زارة وفقاً لما أكده مقربون منه إتهموا كتيبة النواصي التابعة لداخلية الوفاق بقيادة مصطفى قدور بالوقوف وراء العملية كذلك .

يشار إلى أن أوحيدة عبدالله كان يتولى مهام تسيير وزارة الدفاع بصلاحيات موسعة عقب إقالة الوزير السابق عقيد المهدي البرغثي قبل أن يكلف السراج نفسه وزيراً لهذه الحقيبة إضافة لمهامه كرئيس للمجلس الرئاسي فيما إحتفظ الوكيل لنفسه بصلاحيات واسعة لاسيما المتعلقة بالصرف .

المرصد – خاص