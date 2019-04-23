الكاميرون – حرص كلارنس سيدورف، المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون، على توجيه نصيحة إلى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لإعادة الملكي لمكانته المعهودة من جديد.

وقال سيدورف، في تصريحات بحسب صحيفة “ديلي ميل”: “أمر مفهوم أن ريال مدريد اختار طريق إعادة زيدان، إنه التحدي الجديد ويوم جديد. هناك انسجام جيد بينه وبين اللاعبين بالتأكيد”.

وأضاف “مازال هذا الموسم صعبًا، لذا عليك أن تعيد البناء من وجهة نظر عقلية، أن تخلق هذا الجوع لدى اللاعبين مجددًا، وتضع أهدافًا جديدة والتي ليست هي الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الليجا، لكن كيفية الفوز وكيفية اللعب”.

وأردف لاعب الريال السابق “بعد أن اكتسب زيدان خبرة كبيرة كلاعب، فإنها قيمة مضافة كبيرة عندما يتعلق الأمر بفهم اللاعبين، وغرف خلع الملابس وكل شئ عن اللعبة”.

وختم “هناك جزء اَخر وهو إدارة الأفراد، وضع برامج للجلسات التدريبية، والتعامل مع جميع الجوانب المحيطة بالفريق”.

المصدر : كووورة