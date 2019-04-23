شركة طيران عراقية تطلق رحلات من أربيل إلى أنقرة

شركة طيران عراقية تطلق رحلات من أربيل إلى أنقرة

العراق – أطلقت شركة الخطوط الجوية العراقية ” فلاي أربيل” رحلات مباشرة من محافظة أربيل شمالي العراق إلى العاصمة التركية أنقرة.

واستُقبلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المذكورة بالورود في مطار “أسن بوغا” عقب وصول أولى رحلاتها المباشرة إلى أنقرة.

ومن المقرر أن تجري الشركة رحلتين أسبوعيا من أربيل إلى أنقرة، يومي الثلاثاء والجمعة.

وتنطلق رحلات الشركة من أربيل إلى أنقرة في الساعة 13.00 ومن أنقرة إلى أربيل في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

وتبدأ أسعار تذاكر رحلات الشركة المذكورة من 99 دولار للشخص الواحد، وسيتمكن العملاء من شراء تذاكرهم من مطار أسن بوغا في أنقرة.

الأناضول