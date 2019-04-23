السودان – أفادت وسائل إعلام سودانية، إن الأجهزة الأمنية عثرت على خزانة ضخمة خاصة بالرئيس المعزول عمر البشير تم ضبطها داخل منزله، كما أنها تخص أحد أشقائه، وذلك عقب العثور على مبالغ كبيرة.

وذكرت صحيفة التيار المحلية في عددها الورقي الصادر، اليوم الثلاثاء، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد، العباس حسن البشير، هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزانة التي عثر عليها، حيث يواجه البشر تهما بغسل الأموال، وحيازة مبالغ ضخمة.

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أن مبالغ كبيرة وجدت داخل مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير قدرت بأكثر من 7 ملايين يورو ومليارات من العملة المحلية.

المصدر: وكالات