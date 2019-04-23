الولايات المتحدة – أضافت شركة فيسبوك خياراً إلى قائمة إعدادات تطبيق المراسلة على منصة ماسنجر، يتيح الحصول على الوضع الداكن.

ويجري نشر هذه الميزة على مستوى العالم، مما يسمح بحصول 1.3 مليار شخص يستخدمون ماسنجر عليها. وكانت فيسبوك قد وفرت هذا الوضع الداكن من قبل، لكنه كان مخفيًا، حيث كان من الواجب إرسال الرمز التعبيري لهلال القمر إلى أي شخص ضمن دردشة فردية أو جماعية للحصول عليه، لكن لم يعد ذلك ضروريًا الآن.

ويمكن الحصول على الوضع الداكن بسهول، حيث يكفي النقر فوق صورة الملف الشخصي، ليتم نقله إلى قائمة الإعدادات ذات الصلة، حيث يرى إمكانية تفعيل الميزة إلى جوار الخيار المسمى “الوضع الداكن Dark Mode”.

ويؤدي تفعيل هذا الخيار إلى تبديل لوحة الألوان الساطعة التقليدية للتطبيق والحصول بدلًا من ذلك على مظهر منخفض التباين، بحيث تصبح الخلفية سوداء ولون النص أبيض.

وإلى جانب كونه مريحا للعيون، فإن الوضع الداكن الجديد لمنصة ماسنجر من شأنه أن يزيد قليلاً من عمر بطارية الهواتف المزودة بشاشات OLED، مثل أحدث مجموعة هواتف آيفون iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max، وسلسلة غالاكسي من سامسونغ، وهاتفي إل جي LG G8 و V40.

رويترز