ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن القاهرة تستضيف اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين الليبي والسوداني.

الخارجية المصرية أعلنت أن القاهرة ستستضيف اليوم الثلاثاء قمتين أفريقيتين للتباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسوادن.

وأكدت على أنه من المقرر أن يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الكونجو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية.

ولفتت إلى أن القمة ستناقش آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

يشار إلى أنه سيعقد بالقاهرة قمة أخرى تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان لبحث تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية.