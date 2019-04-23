انجلترا – رصدت كاميرا أحد المشجعين في ملعب “كارديف” إحجام محمد صلاح عن الاحتفال مع زملائه، وبينهم جيمس ميلنر، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في مباراة انتهت لمصلحة الأخير 2-0.

وأثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها ليفربول في مباراته أمام كارديف سيتي، ونفذها جيمس ميلنر متجاهلا طلب زميله صلاح، الكثير من الانتقادات، خاصة وأن الأخير كان يأمل في تسديد الركلة بنفسه، من أجل الانفراد بصدارة هدافي الدوري، ليجد ميلنر يسحب الكرة من بين يديه ويصر على التنفيذ.

وسدد ميلنر الركلة وانطلق للاحتفال وخلفه كل من جوردان هنردسون وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، فيما اكتفى صلاح بمصافحة باردة مع أندي روبرتسون، وغير اتجاهه بعيدا عن زملائه المحتفلين.

المصدر: sportbible.com