“كيا” تكشف عن سيارة كهربائية لا مثيل لها!

“كيا” تكشف عن سيارة كهربائية لا مثيل لها!

كوريا ج – كشفت شركة “كيا” في معرض نيويورك الأخير للسيارات عن مركبة متطورة، ستصبح واحدة من أفضل السيارات الكهربائية الكروس أوفر في العالم.

وتتميز مركبة “Habaniro” بتصميم مميز يجعلها تبدو كمركبة من أفلام الخيال العلمي، وهيكل انسيابي أنيق مزود بأربع أبواب تفتح للأعلى، كأبواب سيارات “لمبورغيني” الرياضية، ومصابيح أمامية شريطية الشكل تمتد على طول المقدمة.

أما من الداخل، فزودت هذه السيارة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة مكونة من لوحة إلكترونية كبيرة تعمل باللمس.

كما حصلت هذه السيارة على تقنيات متطورة تسمح بعرض المعلومات التي تتعلق بأنظمة تحديد المواقع والسرعة وأنظمة المولتيميديا، على الزجاج الأمامي مقابل السائق.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق العام المقبل، وتزود بمحرك كهربائي بعزم 200 حصان أو أكثر بقليل، وبطارية تكفيها لقطع 480 كلم بالشحنة الواحدة.