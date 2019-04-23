ليبيا – أكد مدير أمن صبراتة العميد زائد الخطابي في بيان له اليوم الاثنين على قناعته بأن الحياد في قضية الوطن هو خيانة ، مبيناً بأن العمل تحت وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا هو نقيصة لايمكن القبول بها او التعايش معها ،والاستمرار فيها بعد تصرفه الاناني الاخير ودفاعه عن ما وصفه بـ”عرشه المتهاوي والحفاظ على جاهه المكذوب” ضد القوات المسلحة .

الخطابي أضاف في بيانه الذي نشره عبر الصفحة الرسمية للمديرية بأنه امام تضحيات الجيش وقواته المساندة فان اقل موقف يمكن أن يتخذه هو اعلان الانحياز لخيارات أهلهم وشعبهم وتأييد القوات المسلحة في كل ما تقوم به من اجل تخليص البلاد من هذه التشكيلات المجرمة .

وأعلن مدير أمن صبراته في بياه المباركة الكاملة والتاييد لعمليات القوات المسلحة ، مبيناً بأن هذه العمليات ستقرب من يوم قيام الدولة وقدرة مؤسساتها الامنية على حماية الوطن واسترجاع سيادته وحماية وصون امن المواطنين وكرامتهم في الداخل والخارج.

ودعا الخطابي أهالي العاصمة طرابلس وكل مدن المنطقة الغربية للمجاهرة بمواقفها والانقضاض على الميليشيات المجرمة التي باتت تترنح وقاربت على السقوط بفعل ضربات القوات المسلحة وقواته المساندة حسب قوله ، مضيفاً :” فلا تترددوا يا اهلنا فجيشكم يدق ابوابكم وساعات الخلاص باتت قريبة واليوم الذي انتظرتموه طويلا هاقد اقبل ولا مجال للتردد ولامكان للخوف ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”.