مسؤول أمريكي: أي خطوة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز غير مقبولة

مسؤول أمريكي: أي خطوة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز غير مقبولة

الولايات المتحدة – أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن أي خطوة من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز ردا على انتهاء سريان الإعفاءات الأمريكية من العقوبات النفطية ستكون غير مقبولة.

وفي حديث لمجموعة من الصحفيين، أكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قناعة بأن السعودية والإمارات ستنفذان التزاماتهما بالتعويض عن النفط الإيراني للمستهلكين الذين حصلوا سابقا على إعفاءات من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة للنظر في اللجوء إلى استخدام موارد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط عقب انتهاء سريان الإعفاءات.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون حاليا سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.

يذكر أن الولايات المتحدة منحت 8 دول تستورد النفط الإيراني، إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن على القطاع النفطي الإيراني في نوفمبر الماضي. وتم منح الإعفاءات لغاية 2 مايو المقبل.

المصدر: رويترز