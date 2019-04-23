إيران – أعلن أمين عام اتحاد مقاولي البتروكيمياويات الإيراني الثلاثاء أن المنتجات البتروكيمياوية غير قابلة للحظر، خلافا للنفط، وأن صادرات إيران من هذه المنتجات لم تتوقف في أحلك الظروف.

وأوضح الأمين العام “أحمد مهدوي أبهر” لوكالة “فارس” للأنباء، أن المسؤولين الأمريكيين طالما حاولوا حظر هذه المنتجات، التي تعد من مصادر العملة الأجنبية في إيران، بعد النفط.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي في عام 2011 (في إشارة للرئيس السابق باراك أوباما) حاول حظر المنتجات البتروكيمياويات الإيرانية، غير أن هذا القطاع لم يتأثر، بل على العكس ارتفعت صادراته.

وجاء هذا الإعلان الإيراني ردا على تصريحات رئيس المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، وهو مؤيد لفرض عقوبات إضافية على إيران، حيث قال إنه يجب حظر قطاع البتروكيمياويات الإيراني بعد النفط.

المصدر: وكالات