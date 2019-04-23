الولايات المتحدة – رفع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي السرية عن سلسلة من وثائقه التي تدل على أن المكتب حقق في احتمال هروب هتلر إلى الأرجنتين بعد سقوط برلين عام 1945.

واعتمد التحقيق على معلومات قدمها أحد موظفي المكتب، الذي يؤكد أن هلتر تمكن باستخدام غواصة من الوصول إلى الأرجنتين، حيث وفر له 6 من المسؤولين المحليين رفيعي المستوى هناك ملجأ بمزرعة تقع في الجزء الجنوبي من جبال الأنديز.

وتشير الوثائق المفرج عنها إلى أن هذه المعلومات وصلت إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك، إيدغار هوفر، غير أنه اعتبرها غير كافية وتوصل إلى استنتاج أن مواصلة بذل الجهود بهدف العثور على هتلر حيا على أساس هذه المعلومات أمر مستحيل.









وتم إعداد أول تقرير بهذا الخصوص في مكتب التحقيقات الفدرالي في 21 سبتمبر عام 1945، فيما تؤكد الرواية الرئيسية أن أدولف هتلر انتحر في برلين يوم الـ30 من أبريل عام 1945.

المصدر: نوفوستي