انجلترا – أشار لاعب ليفربول جيمس ميلنر إلى أنه سيشجع الغريم اللدود مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياته، آملا في أن يسدي الأخير خدمة لفريقه بالتغلب على مانشستر سيتي في مباراة الغد.

وقال ميلنر البالغ 33 عاما، الذي دافع خلال مسيرته عن ألوان أندية غريمة ليونايتد، هي ليدز ومانشستر سيتي وليفربول، ردا على سؤال عما إذا كان سيشجع اليونايتد، قال: “ستكون المرة الأولى في حياتي”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يشاهد المباراة.

وأضاف: “لا يمكنني القيام بشيء حيالها. ربما سأضع هاتفي بعيدا عني لبضع ساعات وأتفقد النتيجة لاحقا، ربما أخرج لشراء الطعام”.

واعتبر ميلنر أن المباراة ضد يونايتد لن تكون “التحدي” الوحيد لسيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، مشيرا إلى أن الدوري الممتاز “صعب أيا كان الفريق الذي تلعب ضده، حتى الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة”.

وتابع: “علينا الفوز في مبارياتنا المتبقية، إذا قمنا بذلك ولم يكن الأمر جيدا بما يكفي لإحراز اللقب، حينها سيكون علينا أن نرفع أيدينا ونهنئ السيتي”.

وشدد على أنه “من المحبط أن نفكر بأننا قد ننهي الموسم مع خسارة واحدة فقط، وأن ذلك قد لا يكون كافيا لإحراز اللقب. كل ما يمكننا القيام به هو الفوز بمبارياتنا المتبقية ووضعهم (لاعبو سيتي) تحت الضغط”.

ويتنافس ليفربول مع سيتي بقوة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ويتصدر الترتيب مع 88 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطتين أمام سيتي الذي خاض 34 مباراة حتى الآن، ويحل غدا الأربعاء ضيفا على اليونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة 31، سيعيده فوزه بها إلى موقع الأفضلية للاحتفاظ بلقبه، وربما حرمان الريدز من لقب أول منذ عام 1990.

المصدر: أ ف ب