نحو 70 قتيلا بينهم 15 شرطيا خلال الانتخابات في إندونيسيا

نحو 70 قتيلا بينهم 15 شرطيا خلال الانتخابات في إندونيسيا

إندونيسيا – ارتفع عدد القتلى في إندونيسيا إلى 69 شخصا نتيجة الإرهاق وحوادث الطرقات خلال الانتخابات الرئاسية، التي أجريت هناك الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة “شينخوا” اليوم الثلاثاء، أن 54 شخصا من العاملين في الانتخابات لقوا مصرعهم بالإضافة إلى 15 شرطيا، مشيرة إلى أن 32 شخصا يتلقون علاجا في المستشفيات.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ديدي براسيتيو، إن 15 شخصا من رجال الشرطة توفوا خلال أدائهم واجبهم لضمان الانتخابات وتوزيع اللوازم الضرورية للعملية الانتخابية.

وتعتبر الانتخابات العامة حدثا سياسيا رئيسيا في إندونيسيا حيث يختار 192 مليون ناخب رئيس البلاد ونائبه وأعضاء البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية.

وحصل الرئيس الحالي ويدودو على 54.5% من الأصوات بحسب نتائج “فرز سريع” غير رسمي، بينما حصل منافسه الجنرال السابق بالجيش برابوو سوبيانتو على 45.5% من الأصوات.

المصدر: وكالات