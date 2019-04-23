اليابان – كشفت شركة نينتندو عن الطقم (Labo VR) الجديد، الذي يتيح لأصحاب جهاز الألعاب سويتش الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الطقم (Labo VR) الجديد يناسب الأطفال بدءاً من عمر 6 سنوات، وهو يتيح لهم خوض تجاربهم الأولى في عالم الواقع الافتراضي المثير.

وفي البداية يتم تجميع حامل النظارة المصنوع من الورق المقوى، ثم تركيب النظارة، وبعد ذلك يتم تركيب جهاز الألعاب Switch والانطلاق في العالم الافتراضي للاستمتاع بحوالي 70 لعبة صغيرة مختلفة.

ومن خلال هذه الألعاب يمكن للأطفال مثلا اكتشاف عوالم تحت الماء أو التحليق في الهواء كطائر أو القفز كضفدع إلى ارتفاعات عالية بواسطة بدال القدم، كما يمكن استعمال خرطوم الفيل لإنشاء أعمال فنية ثلاثية الأبعاد 3D.

وأعلنت نينتندو أن سعر الطقم (Labo VR) الجديد يبلغ حوالي 80 دولار أمريكي.

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