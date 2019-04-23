يوفنتوس يقترب من ضم خليفة رونالدو.. و”الدون” يعطي موافقته

يوفنتوس يقترب من ضم خليفة رونالدو.. و”الدون” يعطي موافقته

ايطاليا – كشفت العديد من التقارير، عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيلكس البالغ 19 عاما، نجم بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هو من رشح مواطنه للانضمام لصفوف السيدة العجوز، ويعتبره خليفته.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يسعى للاستمرار مع يوفنتوس خلال السنوات المقبلة، لكنه يريد بناء فريق يساعده على العودة لأفضل مستوياته والحصول على المزيد من الألقاب في تورينو.

ويعد فيلكس واحدا من أهم المواهب المتواجدة على ساحة كرة القدم العالمية بالوقت الحالي، ولفت أنظار العديد من كبار أوروبا بالفعل، ولعب هذا الموسم مع ناديه 37 مباراة سجل فيها 16 هدفا وقام بـ9 تمريرات حاسمة.

ويسعى كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات اللاعب، وذكرت عدة تقارير أن الفريق الإنجليزي مستعد لكسر الشرط الجزائي في عقده، الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

المصدر: وكالات