انجلترا – قد يصيب ارتفاع ضغط الدم أشخاص كثيرة فيما يلجأ كثيرون إلى الأدوية لخفضه، ولكن في كثير من الأحيان قد تساهم بعض الأطعمة في تسريع خفض ضغط الدم وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

ومن أبرز الأطعمة التي تساعد في خفض ضغط الدم، الثوم، وذلك لإحتوائه على المضاد “أليسين”. ويشدد الخبراء على أهمية تناول الثوم نيئا مع زيت الزيتون لقدرته على تحسين ضغط الدم، بالإضافة إلى الرمان الذي يتميز بفوائده المتعددة مما يساهم في منع تشكل اللويحات في الأوردة والشرايين، الأمر الذي يساعد على تحسين صحة القلب بشكل عام.

وكذلك تُعد الورقيات الغنية بالحديد ومن بينها السبانخ، من الأطعمة التي تخفض ضغط الدم، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تحتوي على المواد الغذائية الصحية للقلب مثل البوتاسيوم، والفولات، والماغنسيوم وهي المكونات الرئيسية لخفض ضغط الدم والحفاظ على مستوياته الصحية.

وأوضح الخبراء أن الموز يعتبر من أفضل المصادر التي تمد الجسم بالبوتاسيوم، ولذلك يصلح كإضافة صحية لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار، كما يعمل تنظيم البوتاسيوم في الجسم على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تعديل الضغط.