انجلترا – أنقذ الدنماركي كريستيان إريكسن فريقه توتنهام من فخ ضيفه برايتون عندما سجل هدف الفوز 1-0، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى توتنهام كثيرا أمام الصلابة والقتالية الدفاعية لبرايتون، الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء، وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل السلبي، لكن إريكسن فعلها قبل دقيقتين من نهاية المباراة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

ففي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تلقى إريكسن كرة من زميله آلي في منتصف ملعب الضيوف وهيأها لنفسه بيمناه قبل أن يطلقها قوية بيسراه، وأسكنها على يسار الحارس ريان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء .

وبهذا الفوز، عزز توتنهام موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، بفارق 3 نقاط أمام جاره اللندني تشيلسي.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز الـ17 بفارق 3 نقاط أمام كارديف سيتي صاحب المركز الـ18 الأخير المؤدي إلى الدرجة الأولى، واللحاق بهادرسفيلد الأخير وفولهام التاسع عشر أول الهابطين.

المصدر: أ ف ب