السعودية – أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، إن الإيرادات النفطية لبلاده ارتفعت 48 بالمئة في الربع الأول من 2019، إلى 169.1 مليار ريال (45.1 مليار دولار).

وأضاف “الجدعان” في مؤتمر للقطاع المالي بالرياض، إن الإيرادات غير النفطية صعدت بنسبة 46 بالمئة إلى 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار).

وتحسنت أسعار النفط في الربع الأول لعام 2019 على أساس ربعي وسنوي إلى متوسط 65 دولارا للبرميل، مدفوعة باتفاق لخفض إنتاج النفط الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع 2019 ويستمر 6 شهور.

وذكر الجدعان، أن وزارة المالية أطلقت مبادرة لدعم نمو القطاع الخاص بقيمة 12.5 مليار ريال (3.3 مليارات دولار)، دون تفاصيل.

ويعاني القطاع السعودي خلال السنوات الأخيرة، في ظل خفض الإنفاق الحكومي مع تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014 البالغة 112 دولارا، وفرض العديد من الضرائب والرسوم.

في سياق آخر، قال وزير المالية السعودي، إن مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي وهو بنك كريدي سويس.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق ،في فبراير/ شباط، على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، متعدد الجنيسات مقره لندن، بفتح فرع له في المملكة.

ويضم القطاع البنكي في السعودية 12 بنكا محليا وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

الأناضول