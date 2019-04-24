ليبيا- قال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشير الأحمر إن القوات العسكرية التابعة للجيش ما زالت في مواقعها ، مشيراً إلى انضمام مجموعات عسكرية يومياً من القوة المساندة.

الأحمر أوضح في تصريحات خاصة لراديو “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء “ما هي إلا أيام معدودة ويتم نزع هذه الشوكة من خاصرة طرابلس”.

وعن عدم إصدار قوات الجيش لمواد مصورة، بيّن الأحمر أن الجيش مؤسسة تعمل من خلال إدارة ومكتب للإعلام بغض النظر عن الميليشيات التي تعمل بشكل انفرادي وليس لها نظام أو إدارة تستطيع السيطرة عليها والتحكم في أفعالها.

وأردف بالقول:” أن الميليشيات تعمل بشكل فوضوي ليس مؤسساتي وهذا الفرق بين المؤسسة العسكرية والميليشيات التي تتحصن خلفها حكومة الوفاق”.

وعن إمكانية إيقاف المعارك والتوجه نحو التسوية السياسية التي يريدها المجتمع الدولي ودول الجوار،أشار الأحمر إلى وجوب النظر للوضع الداخلي من خلال رؤية الشعب الليبي وليس المجتمع الدولي.

وتابع:”عندما نرى من هجر أهل مدينة تاورغاء يقاتل في صف حكومة الوفاق سنجد أهل تاورغاء يقاتلون مع الجيش الليبي وعندما نجد من أصدر القرار الظالم رقم سبعة على قبيلة ورفلة مصطف الآن مع حكومة الوفاق بالتأكيد سنجد قبيلة وفاق مع الجيش الوطني”.

عضو مجلس النواب أكد أن المعركة لن تتوقف حتى ينتزع الجيش هذا الورم الخبيث من أرض ليبيا الطاهرة،على حد تعبيره.