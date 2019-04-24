ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن رئاسة البرلمان المتمثلة في المستشار عقيلة صالح أجرمت بما وصفه بـ” الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) من خلال تبنيهم لها بعد وقوعها، مشيراً إلى أن المتشار صالح يحاول دائماً أن يكون مطيع للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على حد زعمه.

الرعيض أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه منذ ما وصفه بـ” الهجوم الغادر على طرابلس من قبل حفتر ومليشياته” اجتمع مجموعة من النواب في طرابلس وأصدراو بيان يدين ما وصفه بـ “الهجوم على العاصمة” مطالين فيه بعودة القوات المسلحة لأماكنها.

وقال إن الجلسة التي كان من المزمع عقدها في طرابلس لم تعقد لعدة أسباب منها إنقسام النواب إلى ثلاثة أصناف فهناك 30 نائب داعمين لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) وللحرب وسيتم ملاحقتهم قانونياً لأنهم كانوا سبب في قتل مئات من الليبيين وتدمير ممتلكات المواطنين بشكل عشوائي وهمجي حسب تعبيره.

والصنف الآخر من النواب يتمثل بمجموعة من النواب المتواجدين في مناطق الإشتباكات مما يقف عائقاً أمام خروجهم والتعبير عن رأيهم وأخيراً هناك 49 نائب موقعين على بيان إدانة الهجوم على طرابلس، مؤكداً سعيهم إلى عقد جلسة في طرابلس.

ولفت إلى أن النواب كانوا في الفترة الماضية لا يريدون عقد جلسة بطرابلس حرصاً منهم على وحدة ليبيا وعدم انقسام مجلس النواب إلى مجلسين لكن بعد هذه الحرب وخروج مجموعة من النواب عن الصواب بدعمهم لما وصفه بـ”الهجوم “، يجب على مجموعة النواب الآخرين الاجتماع في طرابلس بأسرع وقت والتعبير عن رأيهم.

الرعيض يرى أن مجلس النواب في المنطقة الشرقية منذ 3 سنوات لم يجتمع بشكل صحيح حيث يصدر القرارات الباطلة قولاً وعملاً مما يتطلب من نواب طرابلس الإجتماع بالعاصمة بأي عدد من النواب الموافقين على الاتفاق السياسي.

وإستطرد حديثه قائلاً:” السيدة اليعقوبي ربما كانت بحالة عصبية نتيجة ما تتعرض له مدينة غريان من مشاكل وجميعنا بالفعل في حالة غير عادية لأننا نرى الدماء والاعتداء على المدنيين سواء من الغرب الليبي أو طرابلس حتى من المهاجمين الذين هم أشخاص مغرر بهم وكذب عليهم حفتر على حد زعمه ، مضيفاً بأن النواب تأخروا لكن ليس الصحيح أنهم لا يريدون الاجتماع وربما التنسيق يحتاج لوقت وسنجتمع في طرابلس خلال الأيام القادمة وستكون هناك إدانة كاملة لرئاسة البرلمان”.

وشدد عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة على سعي أعضاء مجلس النواب بطرابلس الإجتماع والرد على رئاسة البرلمان والعالم بأن مجلس النواب لم يقر الحرب ولن يقرها أبداً، مبدياً رفضهم لما جاء في جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي واصفاً ماحدث بها بـ”العار”.

وأضاف :” نحن نتحرك ولم نبقى يوماً صامتين على قنوات الإعلام ونواب طرابلس خرجوا ببيانات شديدة اللهجة فنحن مع كل من يطالب مجلس النواب بعقد الجلسة وأنا حاولت والكثير من الزملاء كذلك بأن تكون هناك جلسة في طرابلس لكن هناك بعض الظروف لبعض النواب الذين هم معنا بكل معنى الكلمة كنا ننتظر منهم موقف والحضور حتى تكون الجلسة بعدد لا يقل عن 40-50 نائب”.

وألقى اللوم على النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الذي تم وضعه لتمثيل المنطقة الغربية بالكامل، محملاً إياه العبء الأكبر في عدم تواجده وحضوره أو خروجه لطرابلس.

وإدعى أن الحرب التي شنت على طرابلس هي لإرضاء “حفتر” ووصوله للسلطة بالتالي كل من يتبعه هم أشخاص مغرر بهم، مبيناً “أنهم دائماً لا يقولون شيء عن اخوتنا في المنطقة الشرقية إلا أنهم أهلنا ويعانون من ويلات حكم العسكر ولكنهم مغلوب على أمرهم ونتمنى ان يكون الحوار موجود مع اخوتنا وأهلنا بالمنطقة الشرقية لكن الحوار في ظل وجود حفتر به يعد أمر غير منطقي ولا يقبل نهائي في المستقبل مع العمل أننا دائماً مستعدون للحوار مع جميع أخوتنا الليبيين”.

عضو مجلس النواب أعرب عن تمنياته بالعودة إلى طاولة الحوار مع أهالي المنطقة الشرقية في أقرب وقت لحل المشاكل دون الإعتماد على المجتمع الدولي الذي فشل بشكل ذريع في مساعدة الليبيين على حل مشاكلهم وفقاً لقوله، مؤكداً على رفضهم الحوار مع من وصفه بـ”لإنقلابي حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) الذي إتهمه بتصميمه على الاستمرار في طغيانه والوصول للسلطة بالقوة خاصة في ظل الإستعداد للملتقى الجامع الذي كان بالفعل أمل الكثير من الليبيين.

وإختتم حديثه لافتاً إلى أن الحرب على طرابلس لن تكون حرب أهليه بين الليبيين لأن صوت العقل سيكون موجود دائماً وسينهي هذه المعركة قريباً وبعدها سيقوم العقلاء في المنطقة الشرقية بانتفاضة ضد ما وصفه بـ”حكم العسكر” ، مؤكداً على أن الشعب الليبي واحد تربطه علاقة مصاهرة ودم بالتالي دائماً نعول على العقلاء بأن ليبيا لن يكون فيها حرب أهليه.