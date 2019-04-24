المغرب – أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك “خلية إرهابية” موالية لتنظيم “داعش” تتكون من ستة أفراد، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، امس.

ونقلت الوكالة عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن أعضاء الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة كانوا ينشطون في مدينة سلا، إحدى ضواحي العاصمة الرباط.

وجاء في البلاغ أن عمليات التفتيش قد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء و”منشورات ذات طابع متطرف”.

وحسب المصدر نفسه، فإن المشتبه بهم، الذين أعلنوا بيعتهم لزعيم داعش، “انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي”، إلى جانب “سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية، تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم”.

وقد تم، حسب البلاغ، “الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

كما ذكر المصدر أن التحريات لا تزال “متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الخلية الإرهابية”.

يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تأسيسه في مارس 2015، كجهاز لمكافحة أنواع مختلفة من الجريمة والتهديدات الإرهابية والناجمة عن التطرف.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء