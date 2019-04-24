الصين – من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بالكشف عن هاتفها الرائد المقبل في المستقبل غير البعيد، والآن قررت الشركة الصينية أن تكشف لنا عن المزيد من المعلومات حول الهاتف OnePlus 7 Pro.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن هذا الهاتف سيضم شاشة ” متقدمة جدًا “، وأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

حديث شركة OnePlus عن الشاشة في هاتفها الرائد لهذا العام يوحي إلى أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية مقاربة لمواصفات الهواتف الراقية التي وصلت إلى السوق هذا العام. ومع ذلك، من المرجح أن يعني ذلك أيضًا إرتفاعًا في سعر الهاتف، ولكن الشركة لا تزال تلتزم الصمت بشأن السعر الرسمي لهاتفها الرائد المقبل.

كشف السيد Pete Lau أيضًا لموقع The Verge أن شركة OnePlus قررت أن تنفق على شاشة هاتفها الرائد المقبل ثلاثة أضعاف ما أنفقته على شاشات الطرازات السابقة. لم يتحدث السيد Pete Lau عن المواصفات التقنية لهذه الشاشة، ولكن الشائعات تشير إلى أنها ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. ونتيجة لذلك، يقول السيد Pete Lau بأن الشاشة ستكون ” فائقة السلاسة “.

تعد الشاشة من بين المكونات التي لا تركز عليها شركة OnePlus كثيرًا أثناء عملية تطوير هواتفها الذكية للحفاظ على أسعارها التنافسة. ومع ذلك، ستتخلى شركة OnePlus عن هذه الإستراتيجية مع الهاتف OnePlus 7 Pro من أجل التنافس بشكل أكثر فعالية مع الهواتف الراقية التابعة للشركات الأخرى. وسيحصل هذا الهاتف أيضًا على دعم شبكات 5G لأن بعض الشركات تقدم بالفعل دعمًا للجيل الجديد من الشبكات.

وكالات