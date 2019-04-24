ليبيا – أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق في قراراً لها أمس الثلاثاء بإعتماد جدول لأسعار تذاكر السفر.

مصلحة الطيران المدني أوضحت في قراره الموجه إلى كل من المدراء العامين بشركات الخطوط الليبية والإفريقية والذي تلقت المرصد نسخة منه أن إعتماد أسعار تذاكر السفر يأتي بالإشارة إلى كتاب وزير المواصلات بحكومة الوفاق بشأن إعتماد جدول أسعار التذاكر المقترح من طرف اللجنة المكلفة طبقاً للقرار رقم “62” للعام الحالي.

ونشرت المصلحة جدول يتضمن أسعار تذاكر السفر المقترح من قبل اللجنة المكلفة لقرار وزير المواصلات وبالحد الأعلى للسعر.