إسبانيا – اقترب برشلونة خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي والـ26 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه ألافيس 2-0، امس الثلاثاء، في المرحلة الـ34 من “الليغا”.

أحرز ثنائية النادي الكتالوني كل من كارليس آلينيا في (د.54) و لويس سواريز في (د.60 من ركلة جزاء).

وسيتوج برشلونة رسميا باللقب إذا خسر أتلتيكو مدريد مع ضيفه فالنسيا الأربعاء في المرحلة ذاتها، أما إذا فاز أتلتيكو فلن يحتاج برشلونة إلا لفوز على ليفانتي السبت.

ورفع برشلونة رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، في المقابل توقف رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات