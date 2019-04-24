فرنسا – نجح الفرنسي المتألق، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، في تقرير له اليوم، أن مبابي البالغ 20 عاما أحرز 94 هدفا حتى الآن، مع موناكو وسان جيرمان ومنتخب فرنسا.

أما ميسي فقد أحرز 50 هدفا، بعمر 21 عاما، مقابل 35 هدفا فقط لرونالدو، في نفس العمر، وذلك مع المنتخب والأندية.

وكان النجم الفرنسي قد ساهم في بروز فريقه السابق، موناكو، محليا وأوروبيا، قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان، مقابل 180 مليون يورو.

وبزغ نجم مبابي في مونديال روسيا الصيف الفائت، وكان أحد العوامل الحاسمة في فوز منتخب الديوك باللقب، وهو إنجاز لم ينجح ميسي أو رونالدو في تحقيقه.

المصدر: وكالات