ليبيا – نفى رئيس الرئاسي، فائز السراج بشكل قاطع مايشاع عن أنه طلب أو أبدى رغبة فى وقف إطلاق النار في طرابلس، وأن موقفه وموقف المجلس الرئاسي، والحكومة ثابت في صد ما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، وإرجاع من وصفهم بـ” القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) من حيث جاءت.

السراج أكد بحسب الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق مهند يونس بأن طلبه إرسال لجنة لتقصي الحقائق من مجلس الأمن، هو لتوثيق الجرائم والانتهاكات التى زعم بأن القوات المسلحة ارتكبتها بحق المدنيين، واستهدافها للمؤسسات، وأنه لم يطلب مراقبيين دوليين لوقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم الرئاسي أن السراج يشرف على إدارة المعركة ضد من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، مؤكداً على أنه لا تفاوض أو حوار إلا بعد دحر من وصفهم بـ” المعتدين”.